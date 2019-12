Hace un día Yanina Latorre, y después de varias semanas de rumores, reconoció que esta separada de Diego Latorre y confirmó que había decidido desde hacía 6 meses finalizar su matrimonio de 25 años con el periodista deportivo.

Yanina Latorre confesó que se separó de Diego Latorre

En ese marco, Pilar Canteli, supuesta amante de Diego Latorre, habló y dio detalles muy explícitos sobre el presunto encuentro con el ex futbolista y comentarista de Fox Sports.

En el programa "El show del espectáculo" que conduce Ulises Jaitt, Canteli expresó: “Fue raro porque tenía una cosa de perseguido de que lo llamara la mujer. Me parece a mí que lo que dicen de que son swingers y qué se yo, no creo que sea el caso. Me preguntó si estaría con otras personas y por las dos cosas: con hombres y mujeres. Se ve que a él le gusta la fiesta, a mí no. Me pidió algo que no me esperaba, me dijo que era abierto al sexo, y si te referís a su apodo de ‘puntita’, él sí fue por ese lado, quería que yo vaya por ahí, quería algo por el agujero, que utilizara mis dedos”.