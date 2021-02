¿Por qué es tendencia? on Twitter

Horacio es conocido por sus ataques de furia pero también por su sinceridad.

Así fue que a la pregunta de si había probado las drogas contestó que no había probado drogas fuertes y ahí tiró la frase que lo hizo tendencia en la que asegura que no debe existir una persona normal que no haya probado un porrito.

Las declaraciones de Pagani generaron una nueva grieta entre los que celebran su opinión y los que se sintieron ofendidos.

“No sé que es peor; que nunca hayas fumado un porrito, o que te ofendas por lo que dijo Pagani 🤷🏻‍♂️”— Δgustín on Twitter Link Δgustín on Twitter

“yo con Pagani me fumaría un porrito https://t.co/kGp1GnoTJu”— Alan Di Prinzio on Twitter Link Alan Di Prinzio on Twitter

“@RomeroMarcelo63 Por acá Pagani seguro que va a encontrar otro anormal. Pareciera que para el lo normal se emparenta más con una adicción a las drogas que con una vida sana libre de suplementos cuyo consumo puede ocacionar efectos secundarios indeseados.”— Raul Lino Mellerio on Twitter Link Raul Lino Mellerio on Twitter

“Nunca me gustó Pagani. Tiene ese cancherismo y esos supuestos "códigos" que conforman una suerte de moral argenta que tanto daño hace. https://t.co/bz3cUvHWpp”— Kodi 🐱 on Twitter Link Kodi 🐱 on Twitter

“Cómo te vas a ofender por lo que dijo Pagani?¿”— 《Daiara》 on Twitter Link 《Daiara》 on Twitter

“Al fin Pagani dijo algo coherente después de tantos años de carrera https://t.co/AXThKsO3Mh”— Ariel on Twitter Link Ariel on Twitter

“jaja los viejos rancios llorando por lo de Pagani. Si supieran que sus hijos/as o hasta nietos por un gramo entregan el pandero🤭”— Tomás on Twitter Link Tomás on Twitter

“No puedo no imaginarme a Pagani duro como sanguche de adamantium y con la carretilla como máquina de escribir, aunque haya dicho que de esa no tomó https://t.co/6R5sabt6DF”— 👽 on Twitter Link 👽 on Twitter

“Soy muy anormal en la escala Pagani. Llevo 54 años sin drogas, ni exceso de alcohol. https://t.co/PH5UNkivAp”— Walter Hugo Garcia on Twitter Link Walter Hugo Garcia on Twitter

“Todos trolls de Twitter, se debe querer morir Pagani https://t.co/R8ijOXAb1z”— Hellboy on Twitter Link Hellboy on Twitter