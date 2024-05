No es la primera vez que la IA deja en ridículo a Eduardo Feinmann y Esteban Trebucq, hace unos días quisieran picantear a Eduardo Belliboni y la Inteligencia Artificial los dejó en ridículo al darles todo su curriculum.

Pero ahora, en una demostración más de que el conductor no termina de entender cómo funciona la IA, le preguntó cual era el programa más visto de LN+, pero como los datos no están actualizados Feinmann se llevó la peor de las respuestas, que el programa más visto era el de su archi enemigo Jonatan Viale, quien de hecho ya no trabaja en el canal de Macri sino que se pasó al de Magnetto.

Pero como del ridículo no se vuelve Feinmann terminó insultando a la IA diciéndole “tarada” sin darse cuenta de quien era el que estaba quedando así.