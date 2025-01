Alejandro Fantino otra vez salió con los tapones de punta contra el canal en el que estuvo varios años, y apuntó muy fuerte contra sus ex compañeros.

Sin pelos en la lengua, Fantino trató de “mediocres” a Mariano Closs, el ‘Pollo’ Vignolo, Miguel Simón; además de insultar a la gerencia del canal deportivo, a quienes trató de "pelotudos".

“Los tipos me retaban, me bajaba línea, me hacían caras cuando yo decía algo”, expresó el conductor.

Como si fuera poco, también arremetió contra América, y contó algunos sucesos que tuvo hasta llegar a hablar con Daniel Vila.