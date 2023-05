Dallys Ferreira lanzó una polémica consideración sobre Argentina al participar del programa LAM por la señal América. "Estoy de turista, gano mejor en Paraguay", mencionó Dallys Ferreira sobre su paso por Buenos Aires

Y luego tiró una controvertida frase, a partir de la situación económica que atraviesa el país: "Les extraño mucho. Son pobres, pero los extraño un montón. Con lo que me van a pagar no me alcanza, pero les quiero, vengo por el cariño".



Por este motivo, en el ciclo Intrusos que se emite por el mismo canal, Florencia de la V, Guido Záffora y Laura Ubfal apuntaron contra la modelo paraguaya.

La conductora rechazó los dichos de Ferreira: "Me parece que hay algo que es fuerte y donde se equivoca: utiliza la palabra pobres, como para estigmatizar un país y una sociedad. No hay nada que ame más que mi país, lo juro, la gente que viene y te dice que 'qué hermosa la ciudad, acá se puede hacer esto, qué lindos los paisajes'".

Por su parte, el panelista Guido Záffora se sumó al malestar: "A mí me duele y me parece una desagradecida. Más allá de que agradezca, acá construyó un camino, construyó una carrera, esta carrera le dio la oportunidad de irse a Paraguay. A mí me duele la gente viene a nuestro país y hablan mal del país cuando se van. Yo la vi desagradecía".