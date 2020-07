Will Smith y Jada Pinkett se casaron en 1997 pero ellos mantienen una relación abierta ya que Jada tiene un romance de larga data con el cantante August Alsina, de 27 años con el consentimiento de Will.

De hecho fue Jaden Smith, el hijo de la pareja de actores quien presentó a su madre con el cantante y desde ese momento la química entre ambos fue tan evidente que subían fotos juntos, se fueron de vacaciones a Hawai y hasta fueron juntos a una entrega de premios.

Alsina no sólo confirmó el romance sino que hasta dio detalles de una charla que tuvo con Will Smith: "En verdad, me senté con Will y estuvimos hablando sobre cómo se había transformado su matrimonio en una unión como compañeros de vida... y me dio su bendición", reconoció el cantante.

Por su parte Jada también se refirió al tema en redes sociales pero la dejó picando: "Hay alguna que otra sanación que necesitamos realizar... así que me lo llevaré a The Red Table". En referencia a su programa de entrevistas, en el que promete ser más que elocuente.