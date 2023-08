Sin armar una polémica ni con frases violentas, pero con la sutileza de tener experiencia para realizar declaraciones con algo de pimienta, Florencia Peña no esquivó el tema y habló de Fátima Florez, la imitadora y pareja de Javier Milei.

Al participar de la presentación la obra que protagonizará este verano en Carlos Paz, el éxito Mamma Mia, fue consultada sobre la decisión de Fátima Flórez de rechazar un papel en esa obra. “No conozco a Fátima como actriz”, comentó.

Peña interpretará el papel de Meryl Streep que no aceptó Florez. Según trascendió, la novia de Milei siente que es joven para interpretar a una mujer que es madre de una muchacha de 20 años, tal cual se ve en la película.

"No. Imagínate que hice de madre cuando hice 'Casados con Hijos'. Hace 18 años atrás, yo era madre de los Lopilato, a Darío le llevo cuatro años, y a Luisana, doce años, así que digamos que estoy acostumbrada a hacer papeles de alguien mayor, me re divierte", explicó Florencia.

A la hora de opinar si le gustaría ver a Fátima interpretando a Donna en Mamma Mia, Florencia lanzó: "No conozco a Fátima como actriz, la conozco como imitadora, no sé cómo es ella, sin un personaje imitándose, pero me encanta que me lo hayan ofrecido a mí, y lo voy a hacer de maravilla".