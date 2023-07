Beto Casella fulminó a Jorge Lanata en su programa de canal 9, Bendita, dónde le dedico espacialmente un espacio para darle un mensaje a su colega.

Casella crítico duramente la decisión de la nata de hablar sin reparos sobre la salud de Wanda Nara, a pesar de que el resto del periodismo se mostró respetuoso con la frágil situación personal que atraviesa.

“Esto no es cuestión de ser transgresor”, expresó el conductor muy enojado, y expresó: “Yo, si no hay parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a transmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme”.