A través de Instagram, Nazarena Vélez asustó a muchos de sus seguidores cuando contó que tuvo que ir de urgencia a una clínica.

Pero la consulta no fue para ella, sino para su hija, Barbie, a quien acompañó al centro médico más cercano.

Al parecer no resultó nada grave, aunque la joven tenía severos dolores de cabeza. Aunque todavía no se sabe por qué fueron a la clínica en plena pandemia y no pidieron un médico a domicilio.

"Por suerte a ella no le pasa nada, más que heredó mis putas migrañas, así que…por suerte, todo bien", dijo Nazarena para tranquilizar a todos.

Cabe recordar que la actriz viene realizando distintos videos que comparte en las redes y su canal de Youtube donde cuenta distintas experiencias vividas en su vida.