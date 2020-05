"Me llama la atención que ustedes hablan mal de este lugar como si fueran ajenos" dijo la periodista cargándole algo de culpa a un exempleado de la clínica del doctor que cumple prisión domiciliaria, entre otras cosas, por promocionar una supuesta cura del COVID 19.

Fernanda parece no entender que el chico trabajaba ahí por necesidad y no por elección y Juan Roccabruna, el entrevistado en cuestión hizo un paralelismo con la mujer golpeada que no puede salir de su casa.

Ahí fue cuando el conductor se sacó y pidió no desviar el tema y que lo dejaran conducir a él.