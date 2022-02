Por medio de un video publicado en sus Stories de Instagram, el famoso trapero argentino Duki contó que tuvo un accidente doméstico mientras se afeitaba.

“Gente, hoy me estaba afeitando y esta bol… me empujó, miren lo que me hice”, dijo entre risas el artista mientras mostraba los pequeños cortes que se provocó en el rostro. Sin embargo, Emilia Mernes, su pareja, no se hizo cargo de la acusación.

“No, bueno. ¿Qué van a pensar que soy? Yo estaba durmiendo”, respondió Emilia. “Me cortaste, decí la verdad. ¡Me duele! ¡Me duele!”, agregó Duki.

La pareja no extendió la historia, aunque más allá de la broma quedaron a la vista los pequeños cortes que se realizó el cantante. Ambos se encuentran de vacaciones en Italia, por lo que también mostraron algunos lugares que visitaron y se expresaron muy enamorados el uno del otro.