Javier Milei parece haber tenido una buena reunión con las autoridades del Fondo que la próxima semana estarían enviando a su gente al país para negociar un nuevo préstamos.

Lo que en principio parecería una buena noticia en realidad no lo es ya que no sólo significa más deuda para el país sino que además muestra a las claras que la Economía no está tan bien como dicen o simplemente no haría falta endeudarse.

Moreno lo explicó a la perfección y hasta echó por tierra la justificación de que ese dinero sería para “solidificar las reservas”.