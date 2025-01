Guillermo Moreno sigue con su raid constante por los medios de comunicación, sin distinguir entre los tradicionales -como las radios y canales de televisión- y los novedosos canales de stream.

En su visita a Crónica le preguntaron por el caso del ‘trapito’ que fue desalojado del lugar donde estaba por un funcionario de la seguridad marplatense.

Para eso el ex Secretario de Comercio tuvo palabras de comprensión por la delicada situación que atraviesan pero poniendo un límite para que la actividad no se torne delictiva.

"Si un trapito te cobra 4 lucas, 6 lucas, 30 lucas, esa caja no queda ahí. Eso ya es otra historia, ahí no me digas que no está la bonaerense metida. ¿Cómo la policía va a permitir que un pibe se lleve 150 lucas estando con 5 autos? Gana más que vos. O hablamos lo que hay que hablar o no nos hagamos los caretas".

"Algunos te violentan, hay un límite. Pero mientras los muchachos estén pacíficos y no hay trabajo es preferible que estén ahí. ¿Qué vas a hacer con ciento y pico de pibes que no tienen trabajo y tienen hambre?".

"La changa existió toda la vida, ahora si detrás hay una estructura, no muchachos, eso se ordena con principio de autoridad desde el poder político, este es un gobierno de zaparrastrosos, hasta el campo se está quejando".