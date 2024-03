Este subsidio se suma a otras ayudas proporcionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como las Becas Progresar 2024 para estudiantes.

La Ayuda Escolar 2024 representa un subsidio único de $70.000 entregado cada año, sujeto al cumplimiento de requisitos específicos. Aquellos que no presenten toda la documentación requerida dentro del plazo establecido no podrán recibir este beneficio.

Cuáles son los requisitos para recibir la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Para ser beneficiarios de la Ayuda Escolar, se establecen ciertos criterios:

Edad de los hijos: Los niños beneficiarios deben tener entre 45 días y 17 años, inclusive. Para hijos con discapacidad, no existe límite de edad.

Certificado de escolaridad: Es indispensable contar con el Certificado de Escolaridad actualizado anualmente para poder recibir este subsidio.

Autorización para el cobro de Asignaciones por Hijo con Discapacidad: Es necesario tener vigente la Autorización para el cobro de Asignaciones por Hijo con Discapacidad emitida por Anses, en el caso de hijos con discapacidad.

Hasta cuándo se puede presentar el Certificado de Escolaridad a ANSES

Es importante recordar que la presentación del certificado escolar debe realizarse anualmente. El plazo para generar y cargar el formulario completo vence el 31 de diciembre de cada año, y este trámite se lleva a cabo a través de mi ANSES.

Cómo acceder a la Ayuda Escolar de ANSES en 2024

Acceder a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la aplicación móvil o el sitio web anses.gob.ar.

Seleccionar "Presentar un Certificado Escolar" para obtener el formulario necesario para cada niño o niña.

Descargar y completar el formulario PS 2.68 con los datos personales y los del hijo.

Llevar el formulario a la escuela para obtener el sello y la firma.

para obtener Subir una foto del formulario firmado a Mi Anses desde un dispositivo móvil o computadora.

También se puede realizar el trámite de manera presencial, sin necesidad de turno, presentando la acreditación de escolaridad en una oficina de Anses.

Quiénes pueden recibir la Ayuda Escolar de ANSES y quiénes no

Quienes no son elegibles para recibir la Ayuda Escolar en 2024 son aquellas personas cuyos ingresos mensuales brutos sean superiores a $1.077.403 por persona o a $2.154.806 de Ingreso Familiar. Además, aquellos que no cumplan con los requisitos para recibir el beneficio o no hayan presentado toda la documentación requerida tampoco podrán percibirlo.

Por otro lado, pueden acceder a la Ayuda Escolar de 2024 aquellas personas que no superen el límite de ingresos mencionado y que tengan hijos a cargo, percibiendo una de estas asignaciones: la Asignación Universal por Hijo (AUH) para Protección Social o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).