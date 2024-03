El programa de las Becas Progresar que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) es muy importante para el desarrollo de los estudiantes y necesario en estos tiempos de vaivenes en la economía nacional.

Las desigualdades económicas hacen que muchos estudiantes necesiten de estos incentivos económicos para poder desarrollarse de una manera más plena en su educación.

De qué manera puedo recibir el 20% retenido por las Becas Progresar de ANSES

Este proceso se puede llevar a cabo de manera presencial en las oficinas del organismo, sin la necesidad de reservar un turno, o de forma virtual mediante la plataforma Mi Anses.

Cabe recordar que, quienes no acrediten la escolaridad regular del alumno en tiempo y forma no podrán cobrar lo retenido de las Becas Progresar. Además, el monto retenido del beneficio se paga en una fecha establecida por el Gobierno, que aún no ha sido comunicada.

Cuáles son los requisitos para las Becas Progresar de ANSES en marzo 2024