El sábado pasado, River invitó a la cancha a Wos. En el palco del Más Monumental, el joven recibió de regalo la nueva camiseta de River y presenció la goleada del equipo de Marcelo Gallardo sobre Newell's.

Este domingo Wosito agradeció en sus redes con un video en el que incluyó una estrofa de su canción "Arrancármelo", y les mandó un saludo a los hinchas.

Ahora recuerdo la primera vez que te reíste

Y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste

¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe?

Arrancármelo