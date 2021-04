El conductor explotó este domingo -otra vez- contra Raúl Cascini, excompañero en el programa deportivo. Se ve que el actual dirigente de Boca Juniors, no le responde los mensajes y el 'Pollo' cacareó: “Escuchame, si el día de mañana sos manager de Independiente, y te escribo porque quiero saber cómo estás, respondé. Eso es educación. No te voy a preguntar a quién vas a comprar, porque aparte no movés la aguja”.

Esto le dijo Vignolo a Daniel “Rolfi” Montenegro, uno de los panelistas de su programa en ESPN, pero no mencionó a Cascini.

Además, prometió mostrar “todos los refuerzos” que Cascini, cuando trabajaba en Fox Sports, decía que el club iba a incorporar durante su gestión. Y lo chicaneó: “Ya debe estar por llegar Guido Carrillo”.

Duríiisimo.

Vignolo vs Cascini, la pelea menos pensada