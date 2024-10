Más allá del partido y los goles que hubo en el empate 1 a 1 entre River Plate y Vélez Sarsfield en el estadio Monumental, un polémico cruce interno sacudió al conjunto visitante y se hizo viral en las redes sociales.

El incidente involucró a Elías Gómez y el técnico Gustavo Quinteros por un cambio ocurrido a los 9 minutos del segundo tiempo. Cuando salía del campo de juego las cámaras de televisión detectaron un insulto del futbolista hacia el entrenador: “Cagón”.

Ya en conferencia de prensa, al ser consultado, el entrenador indicó "En caliente seguro dijo algo. Pero eso lo arreglamos de forma interna. No me disgusta que el jugador salga enojado, pero si hay una falta de respeto habrá un castigo deportivo. Lo hablaré con él”, remarcó el ex DT de Colo Colo.