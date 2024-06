Sin dudas el periodista fue a buscar a la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, material viral. La insólita situación sucedió tras la goleada de por 5-0 de Uruguay sobre Bolivia en New Jersey por la fecha 2 del Grupo C de la Copa América que se disputa en Estados Unidos.

“¿Por qué le gusta tanto McDonald’s?”. soltó el periodista y Bielsa entendió: “¿Le cuesta McDonald’s?”. Miró al traductor, que le aclaró: “No: ‘¿Por qué le gusta McDonald’s?’”. “Pero ¿quién es McDonald’s?”, repreguntó el Loco.

“El restaurante de comida rápida”, dijo el periodista. Y Bielsa se negó a responder: “No, no, eso no me gusta”. -"Pero ¿le gusta la comida?". “No, no me gusta”, dijo tajante el DT argentino.