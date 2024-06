Tras el triunfo en el debut de Uruguay ante Panamá por 3 a 1 en la Copa América, Marcelo Bielsa se cruzó con un periodista que antes de hacer una pregunta, consideró que en la Celeste hubo “falto de ritmo”. El Loco entendió que tal aspecto no existió en su equipo, y por eso interrumpió al colega, Gonzalo Fassanelo, de radio Oriental y del programa 'No vale chumbear'.

El entrenador argentino de la selección Celeste dijo, espontáneo “¿Falta de ritmo?”. Y agregó; “Lo que asombró fue el ritmo del equipo”. Al defender su consideración, Bielsa explicó: “Para un equipo que presiona en campo rival y dinamiza el juego, y que necesita correr mucho para plasmar su idea de juego, me cuesta imaginar que una pregunta sea encabezada asignándole falta de ritmo”.

Allí, el periodista quiso retomar la pregunta aduciendo que no había podido terminarla, y Bielsa volvió a interrumpirlo así: “Está bien que usted no pudo terminar la pregunta porque la pregunta no contenía la frase que hizo que yo, imprudentemente, lo interrumpiera”. Marcelo se disculpó, pero le espetó: “Es verdad que yo lo interrumpí como es verdad que usted habló de falta de ritmo”.

Fassanello intentó cerrar la pregunta y se contradijo.