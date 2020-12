Facundo Campazzo debutó anoche en la NBA con una notable actuación que hoy se ve reflejada no solo en los medios de nuestro país sino de Estados Unidos y España.

El base de la Selección condujo a Denver durante 24 minutos firmando una planilla de 8 puntos y 3 asistencias, pero además mostró algo de todo el repertorio que puede ofrecer con pinceladas de fantasía.

Tras el partido -derrota ajustada ante Golden State-, la prensa y sus compañeros se deshicieron en elogios para Facundo.

Y Jamal Murray, unas de las figuras de Denver y la NBA, lo bautizó como el Hombre Araña en sus redes ¿Será su nuevo apodo?

La volcada de Facu antes del partido que Jamal celebró

No biggie, just @facucampazzo showing off the hops! pic.twitter.com/NAgBPZznNJ