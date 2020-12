TeamFacu on Twitter

"Campazzo es uno de los cinco mejores del mundo en el pick and roll y un defensor disruptivo. A su vez, es un gran pasador. Ve lo que otros no y en eso se parece a Nikola Jokic. Encaja con nuestra filosofía", dijo Mike Malone, entrenador de Denver Nuggets en la primera rueda de prensa cuando le preguntaron por el base argentino.

Y remató, gracioso: "No solo eso, cuando me deprimo, ver sus highlights me dibuja una sonrisa en la cara".



Así respondió Facu a semejante elogio:

Campazzo: “Intentaré poner todo mi esfuerzo para que mi adaptación sea lo más rápida posible”



Vía streamming, Campazzo se sonrió tímido cuando preguntó Álvaro Martin -famosísimo relator de NBA para américa latina- que reveló una simpática bienvenida a Facundo con el serbio Nikola Jokic por una jugada del último mundial

Las dos pinceladas de los entrenamientos que destacó la cuenta de los Nuggets