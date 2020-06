Boca se prepara para el próximo mercado de pases y uno de sus grandes objetivos es Mauricio Islas. El lateral derecho se la Selección chilena, de 30 años, cuyo contrato con el Fenerbahce de Turquía se vence este 30 de junio.

En un reciente entrevista con la Filial "La Serena" de Cabreloa, el excompañero de Carlitos Tévez en la Juventus, admitió haber tenido una charla con Boca y aseguró que quiere jugar en el Xeneize. "No sé a dónde me voy a ir. He tenido solo una conversación con Boca, pero hasta ahora no sé nada. Sí me encantaría de corazón jugar en la U. Es mi sueño y el de mi familia, pero te digo la verdad, ojalá juegue en los dos", dijo el chileno.

Mauricio Islas

Y agregó: "yo tengo pensado jugar hasta los 37 o 38, pero eso depende del físico y de lo que me cuide".

Sus declaraciones y su acercamiento a Boca provocaron que Islas se convirtiera en trending topic en Twitter y los hinchas de Boca se ilusionan con su llegada. ¿Podrá Riquelme hacerlo realidad? Todo dependerá de la decisión del chileno.