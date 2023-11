Última vez en el Monumental

Si bien aún no confirmó su salida de River, todo indica que tanto el capitán millonario como Jonatan Maidana no seguirán en la institución de Núñez, y el gesto con su familia pareció un adiós. Pero la despedida no fue como se esperaba porque Huracán sorprendió venciendo 2 a 1 y le cortó el invicto de local al equipo de Demichelis.