Tigre amenazó con no presentarse a jugar la final por el ascenso a Primera ante Barracas Central, a través de un comunicado que rechaza el tope de entradas disponibles para sus hinchas que dispuso la Aprevide para el encuentro programado para el próximo lunes a las 21.10 en la cancha de Banfield.

Mientras que la CD del club de Victoria pretende que 15 mil personas lo alienten frente al club que presidente el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, el ente de seguridad solo le habilitó 7500, misma cantidad de la que dispondrá el otro finalista, y propuso mudar el partido a Lanús, estadio que sí estaría en condiciones de albergar más aforo.

Pero Tigre fue claro: en esas condiciones, no juega. “Hasta no disponer de la cantidad de entradas necesarias para cumplir con nuestros socios, no cederemos”, dice el comunicado.

Por su parte, Barracas Central también dejó en claro su postura a través de un comunicado.