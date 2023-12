El mundo del fútbol sigue de cerca la interna de Boca por las elecciones que fueron suspendidas y ahora se efectuaran el domingo 17 de Diciembre. Sin embargo, una sorpresiva pelea entre la dirigencia de River y la AFA cobró protagonismo en las últimas horas.

Todo comenzó por los cuestionamientos esgrimidos en una entrevista televisiva por Jorge Brito, presidente de River, quién cargó contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“No me gusta la organización de los torneos en el fútbol argentino", expresó Brito. "La gente no lo entiende, se lo tenemos que explicar varias veces y en el exterior ni lo cuento. Tenemos que tener un formato de 20 equipos, pero es una batalla perdida en AFA“, agregó.

Las declaraciones de Brito generaron revuelo en las redes sociales y la polémica escaló hasta la propia dirigencia de la AFA.

"Qué raro, River festejó los campeonatos que ganó con este formato. No solo eso, también avaló en reuniones y asambleas este tipo de Torneo y Copa, sin proponer nada diferente. Ahora que no llega a la final, desmerece a otros clubes que si llegaron. ¿Curioso no? En fin...", expresó Pablo Toviggino, tesorero y presidente del Consejo Federal, en su cuenta oficial de 'X'.