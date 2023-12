El viernes, pasado, Colón de Santa Fe cayó 1 a 0 ante Gimnasia el desempate y perdió la categoría. Este miércoles, los dirigentes sabaleros pidieron ante la Asociación del Fútbol Argentino la nulidad de su descenso.

El escrito presentado ante AFA argumenta que la modificación debió del reglamento en plena competencia -se quitó un descenso- debió hacerse a través del Comité Ejecutivo y no por la Asamblea que se celebró el 22 de junio. Y sumó que dicha Asamblea no estaban todos los representantes de los clubes presentes, y cita que Talleres no tuvo representación. Y más: Colón asegura que cuando se modificó el descenso, el reglamento no especifica qué sucede si el mismo equipo es el último por promedios y por tabla general.

Las chances de que la AFA acepte el pedido son (casi) nulas. La reacción de las redes es notable.