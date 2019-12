Al ser cuestionado sobre el merecimiento de Messi al haber obtenido este galardón, Ronaldinho reconoció que es incómodo acentuar a Messi como el mejor de la historia.

"Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia, ahí está Diego Maradona, Pelé, Ronaldo, no puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época", señaló el crack brasileño.

Tres años, cuatro meses y 21 días coincidieron los dos cracks sudamericanos en el Barcelona luego de que el holandés Frank Rijkaard hizo debutar a Messi en octubre de 2004, frente al Espanyol.