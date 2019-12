Lucas Alario participó casi todo el partido en el que su Bayer Leverkusen quedó eliminado de la Champions League a manos de la Juventus, y una vez terminado el encuentro, tuvo que ubicar al Pollo Vignolo por su inoportuna pregunta.

El delantero, a pesar de la frustración copera, accedió a la entrevista pensando que iban a hablar del partido, pero el periodista, que ni siquiera sabía si había jugado, insistió con una consulta: si vendría a jugar a Boca, a pesar de su pasado en River.

“Pensé que me ibas a hablar del partido y me saliste con otra cosa; no, creo que ya lo hablé y lo hice en tu programa”, sentenció el ‘Pipa’, e insistió: “Recién acabo de terminar un partido y me hacés esta pregunta: lo hablé con vos, en tu programa y te di una respuesta”.

La respuesta de Alario a mitad de año:

“"NO JUGARÍA EN BOCA POR EL CARIÑO QUE LE TENGO A RIVER" #FOXRadio Lucas Alario admitió que desde el Xeneize se habían contactado con su representante. https://t.co/6RVIyrLrqi”— FOX Sports Argentina on Twitter Link FOX Sports Argentina on Twitter

No conforme con la negativa del goleador, el periodista le aclaró que la próxima vez que hablaran iba a volver a tocarle el tema. En las redes, destrozaron el conductor.

“DESESPERADO EL BOSTERO HIJO DE REMIL PUTAS DE VIHNOLO. DESESPERADOOOOOOOOO. Se lo preguntó e incomodó las cien veces que lo entrevistó y siempre dijo que no. Y no conforme, cerró diciendo que la próxima también se lo preguntará. Tarado y cogido por River. https://t.co/UsDxs8ywJy”— Facundo Brignolo 🐻 on Twitter Link Facundo Brignolo 🐻 on Twitter

“Papelón lo que acaba de hacer el Pollo Vignolo con Alario. El Pipa con la mejor predisposición de frenar y hablar con el programa, el conductor le pregunta si vendría a Boca y él le respondió con "mi repuesta ya la sabes, la dije ahí en tu programa".”— Facu López on Twitter Link Facu López on Twitter

“Entrevista en Fox Radio con Alario (recién eliminado de Champions) Vignolo: Si te llama Boca irías? Alario: acabo de terminar un partido y me venís con esta pregunta?? Pensé que íbamos a hablar del partido. Ya te contesté en tu programa Se la mandó a guardar”— Siga Siga on Twitter Link Siga Siga on Twitter

“Alario termina de jugar un partido de Champions en el que quedó eliminado y accede amablemente a hablar con FOX. Qué hace Vignolo? Le pregunta si vendría a Boca! La respuesta de Alario es sensacional. Necesitamos más protagonistas que expongan así a ciertos periodistas https://t.co/edSurgAe7d”— Pedro Insausti on Twitter Link Pedro Insausti on Twitter

