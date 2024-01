El Chavo, como la mayoría de los periodistas deportivos, se cree dueño de la verdad pero esta vez se encontró con un entrevistado que no se la dejó pasar.

Mientras hablaban de la salida de Barco, el Chavo se quejaba porque Riquelme no le decía lo que él quería escuchar y le dijo algo así como que si él hacía una pregunta, se la tenía que contestar.

Juan Román Riquelme no está muy acostumbrado a recibir ese tipo de trato y lo cortó en seco, tanto que el Chavo se dio cuenta y reculó en chancletas al decirle que si no quería no la contestara a lo que Riquelme con una media sonrisa retrucó: “ahí está mejor”.