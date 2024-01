Cuando Salomón Rondón anunció que quería irse de River hubo sorpresa en Nuñez. Pero más aún tras sus declaraciones de las últimas horas. El delantero venezolano dijo aun medio mexicano: "Yo terminé el 22 con River y el 23 ya estaba negociando con Pachuca. No lo dudé".

Y Matías Patanian, le salió al cruce: "Me sorprendieron las declaraciones de Rondón, no su salida. Considero absoluta y extremadamente injusto lo que dijo, no me gustó. Si me lo cruzaba se lo hubiera dicho", dijo el vicepresidente del club.

En entrevista con Súper Mitre, Patanian aportó un dato sobre la venta de Claudio Echeverri a Manchester City: "Con Echeverri se firmó por 2 años, porque en su momento su agente no quiso renovar más".

Y también habló del mercado de pases de River. Con Rodrigo Villagra, Agustín Sant'Anna y Luciano Rodríguez en carpeta para reforzas sus puestos, el vice dijo que "no nos dormimos, venimos trabajando desde diciembre". Y advirtió: "Hicimos uno amplio en julio y no pensamos hacer demasiadas incorporaciones en este".