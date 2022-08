Insólito y discriminatorio. La Liga de Buenos Aires decidió quitarle todos los puntos a la categoría 2012 de Cañuelas por incluir en el equipo a una nena.

Lo extraño es que Paula, de 10 años como sus compañeros, jugó las 13 fechas que se llevan disputadas del torneo de fútbol infantil. ¿El motivo? Un reclamo del Club L.N.Alem de General Rodríguez porque Cañuelas jugó con una nena. ¿Y? En la mayoría de las ligas infantiles de fútbol se permiten incluir niñas en los equipos. Los clubes de baby fútbol Haedo Juniors o Miriñaque las tienen en sus categorías 2009 y 2008 respectivamente.

Repercusiones a la polémica decisión

La familia de Paula admite que le mostraron el reglamento de la Liga, que en su artículo 12 habla de “equipos de varones”, pero explican que no hubo objeciones cuando "la inscribieron a ella junto al resto del equipo se presentó su DNI, ficha médica, certificados, y jamás hubo un rechazo. Y en la previa de cada partido también se presenta el documento de identidad y todos los jugadores, incluida Paula, firman una ficha".

¿Y en las otras 12 fechas?



"Los árbitros, que son los que envía la Liga, siempre estuvieron al tanto de la participación de ella en la cancha y nunca lo objetaron. Nunca se truchó un DNI ni se falseó su identidad. Por eso es injusto que ahora salgan con este planteo. Con el paso de las fechas y como no hubo objeciones, el club asumió que el reglamento se había modificado”, se lamentó la mamá de Paula.

La conmovedora decisión de los chicos

Los coordinadores del fútbol infantil de Cañuelas comentaron la decisión cno los chicos y le dieron a elegir qué hacer a partir de entonces... Y los pibes eligieron seguir jugando con su compañera. “Me emociona pero no me sorprende, porque mi hijo Bruno juega desde hace años y conocemos los valores que transmite el club", admitió Gabriela, la mamá de Paula a Télam.

“Paula está muy acompañada por sus compañeros. Ella no deja de ir a entrenar y a jugar y el club incluso recibió el apoyo de otras seis instituciones de la Liga en las que también juegan mujeres”, comentó Gabriela.

Cómo sigue la historia

Cañuelas reclamó a la Liga revisar su decisión, reclamó los puntos y mientras tanto, lleva una “tabla de posiciones paralela” por si les dan la razón. Y Paula, que no es la única nena de las infantiles del rojo y blanco del Sur, sigue jugando.

El comunicado de Cañuelas

Con el mal de sabor de boca persistente de una semana con muchas noticias que nos provocaron angustia, sobrellevamos la jornada de Liga de Buenos Aires pendientes del partido de la Categoría 2012. En estos últimos días, se nos informó sobre la sanción que percibirá la división al retirársele todos los puntos obtenidos por la inclusión de la jugadora Paula Bolaño. Tras trece fechas en las que no se nos observó sobre el particular y aceptando nuestra responsabilidad por no explicitarse en el reglamento de dicha competencia la posibilidad de integrar equipos mixtos, acompañamos a la familia y a la futbolista incluyéndola hoy, como pasó desde el principio del año, en la formación con sus compañeros varones. No sólo eso, como estaba previsto de acuerdo a su evolución deportiva, también jugó esta mañana y debutó en la misma categoría la jugadora Agostina Argüello.



Porque creemos que tanto la protesta del club rival que motivó la determinación como la sanción en sí provocan una enorme desigualdad, no tienen perspectiva de género y atentan contra la idea de un fútbol diverso e inclusivo como soñamos, haremos durante la próxima semana los descargos pertinentes y acompañaremos la preocupación de los integrantes del plantel, quiénes a través de un grupo de madres y padres, han iniciado una serie de medidas para debatir esta determinación, posibilitar que todas las Paulas y Agostinas de éste y otros clubes puedan jugar sin restricciones en todas aquellas categorías donde las equivalencias son manifiestas, y, en especial, para sentar un precedente que nos permita un futuro equitativo, disidente y con perspectiva de género.



Agradecemos todos los apoyos de los integrantes del plantel 2012, sus compañeros de otras divisiones, las familias del grupo y de todas y todos los que acompañaron al equipo con banderas, pancartas y voces de aliento. La adhesión y la simbología son herramientas para combatir este tipo de violencias de la que futbolistas de 10 años son víctimas.



#SomosCañuelas