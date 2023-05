Después de cubrir tantos años a la Selección Argentina, Tití Fernández no solo acumula anécdotas con Diego Maradona, sino que también tiene varias con el otro ídolo de la gente Lionel Messi.

Y en su condición de invitado a Duro de Domar, el periodista deportivo contó un recuerdo estupendo con Lionel Messi durante la Copa América de Venezuela 2007.

Por esa época, Messi evitó que lo echaran del trabajo.

"Hice algo que no tenía que hacer. Unos amigos me invitaron a jugar al golf. Yo tenía arregladas notas con tres jugadores. Cuando estaba volviendo al hotel me agarró un embotellamiento en la ruta y no llegué. Los futbolistas se fueron a dormir la siesta", narró Tití.

"Pensé en renunciar, porque era un acto irresponsable. Un colaborador de Messi me vio preocupado y lo llamó. "Decile que si me paga la Coca yo bajo", le mandó a decir La Pulga.

“Decile que le pago dos camiones', le contesté”, agregó el periodista.