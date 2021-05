Reapareció Passarella y habló de su ausencia en el video del cumpleaños de River

El pasado 25 de mayo, el Millonario cumplió 120 años y lo celebró con un video en sus redes donde Marcelo Gallardo repasó la historia del club. Entre las fotos e imágenes solo hubo una de Daniel Alberto Passarella -y con el equipo- y hubo polémica por ello.

El Kaiser fue jugador, capitán, entrenador, campeón y luego presidente del club; además de campeón del mundo con Argentina en 1978 y 86 (no jugó por lesión), y considerado uno de los mejores defensores de la historia.

Este domingo habló de eso, en una entrevista con La Tercera de Chile: "Vi el video que hicieron… No sé, no le di mucha importancia". Consultado sobre si merecía su lugar, admitió: "Pienso que sí, tal vez debería haber estado, pero no sé".

Passarella también habló de la muerte de Diego Armando Maradona: "Fue muy triste, todavía el país está acongojado por lo que pasó. Es la vida, así como viene hay que tomarla. No sorprendió tanto a la gente porque estuvo 15 ó 20 días en una situación complicada de salud y se fue agrandando más. No fue una cosa de golpe, fue una lástima, una tragedia".

Y concluyó: "Tuve la suerte de jugar con él, era increíble, pensaba dos tiempos antes que el resto".