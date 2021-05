"No hubo equivalencias, los jugadores de River se arrastraron por la cancha, es muy difícil jugar al fútbol así... tuvo suerte, toda la que no tuvo hasta acá", aseguró Hernán Castillo al abrir su programa en TNT.

Y disparó: "No hay forma de analizar el partido sin pensar en lo que sufrió River físicamente el partido. Me extraña mucho... No hay otro análisis".