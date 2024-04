Por un grosero error, San Lorenzo perdió ante Liverpool en el último minuto y los hinchas explotaron

San Lorenzo perdió 1-0 ante Liverpool en Uruguay en el último minuto y por un error garrafal del pibe Agustín Giay, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores y quedó sin margen de error en el torneo.

El Ciclón, que fue dirigido por primera vez por Leandro Pipi Romagnoli tras la polémica salida de Rubén Darío Insúa, fue levemente superior a su rival, monopolizó el balón y dispuso de algunas chances. Pero careció de precisión, decisión para llevarse los tres puntos y contundencia.

Así, el panorama de San Lorenzo en la Copa es complicado, sin margen de error para los próximos tres partidos. El Cuervo suma solo un punto, producto del empate contra Palmeiras 1-1 en el Nuevo Gasómetro de la primera fecha, y dos derrotas, una de ella ante Independiente del Valle 2-0 en Ecuador, además de la de anoche en Montevideo.

La bronca de los cuervos

“La camiseta del Cuervo se tiene que transpirar, si no, no se la pongan. Váyanse no roben más” y “¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!”, fueron algunos de los gritos a coro desde las tribunas del estadio Centenario. Y dejaron estas sensaciones en el móvil de TyC Sports tras el partido.

El próximo partido del Ciclón será el jueves 9 de mayo, en Buenos Aires, ante Independiente del Valle, luego recibirá el jueves 16 a Liverpool y cerrará en Brasil, el 30, ante Palmeiras en Sao Paulo. Así está la tabla del Grupo (hoy juegan Independiente-Palmeiras).