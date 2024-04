San Lorenzo empató ante Palmeiras en su debut en la Copa Libertadores 2024 y puede parecer un buen resultado, aún como local, ante el poderoso equipo brasileño. Pero no, fue 1-1 ante una multitud en el Pedro Bidegain que asistió al mejor partido de la era Rubén Darío Insúa, aunque el que dirigió fue el Lute Oste por la sanción que debió cumplir el Gallego.

Ya los 20 minutos, el defensor Jhohan Romaña abrió la cuenta para los de Boedo tras un córner, en un buen momento del equipo. Durante el primer tiempo, San Lorenzo dispuso de al menos tres chances claras de gol en los pies de Iván Leguizamón y Cristian Ferreira, y la cabeza de Adam Bareiro.

Si bien Palmeiras logró aproximaciones, Rony pudo haberlo empatado de chilena, el local ganó el duelo táctico y controló el partido. El patrón se repitió en el segundo tiempo, aunque el cansancio comenzó a pesar y extrañó muchísimo que San Lorenzo solo realizara dos cambios (el defensor Luján por Ferreira y Herazo por Legui).

Otra chance de Bareiro y un remate al travesaño de Herazo fueron las más claras para los locales, y aunque Palmeiras buscó por arriba y tuvo alguna ocasión, el triunfo Santo parecía encaminado. Pero el uruguayo Joaquín Piquerez, a diez minutos del final, empató el partido con un delicioso tiro libre.

Primer paso en el Grupo F (de la muerte) para San Lorenzo, a la espera de Liverpool de Uruguay e Independiente del Valle de Ecuador.

Y el equipo de Insúa, del que en las redes se burlan porque no propone y no ataque, esta vez es blanco de memes por los goles que perdió:

