Paulina Ojeda, la nena de 11 años que metió 93 puntos y rompió todos los récords del básquet

Se llama Paulina Ojeda, tiene 11 años y consumó un hecho histórico para el básquet femenino al convertir 93 puntos en 20 minutos en la victoria de su equipo, El Coatí de Eldorado, Miisiones, ante Oberá por 108-107 por los cuartos de final del Torneo Pre Federal.

En nota con El Doce de Misiones, Paulina contó sobre su pasión. “Estoy muy felíz, no lo creía, mis compañeras me lo decían”, admitió sobre cómo reaccionó cuando le avisaron que había convertido 93 puntos. “Le dedico cuatro horas al básquet, me gusta mucho”, dijo Ojeda.

“Me sorprendió la cantidad de puntos, aunque venía haciendo 45-47 puntos. En este partido, que era determinante, ella me dijo en la previa que iba atacar más el aro porque quería ganar sí o sí”, dijo su padre, Silvio Ojeda, entrenador del club y una parte importante en su vida.

Su vida con la naranja

La niña comenzó a jugar en el club Yacyretá de Ituzaingó, Corrientes, a los 3 años. De allí pasó a Mitre de Posadas, Misiones, con el que fue bicampeona provincial U13. Ahora con El Coatí disputará la Final 4 de la categoría que se disputará en la capital de la provincia.

Hasta el presidente del club habló del récord de Paulina.