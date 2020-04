En la antesala del día del trabajador, Pablo Pérez dio una extensa nota a '90 Minutos' donde hizo hincapié en todas las experiencias que vivió durante su paso por Boca.

“Boca me dio muchísimo, aprendí demasiadas cosas. Los 4 años que pasé para mí fueron 16. Es como si hubiera ido a la facultad. Fue una experiencia hermosa. A Boca le debo dos vidas", reflexionó.

Ya metiéndose en un terreno picante, el excapitán del 'Xeneize' habló de todo lo que significó la histórica final de la Copa Libertadores en Madrid.

“Mi situación fue muy puntual, fue el último partido por perder, ser capitán y referente... Si perdía sabía que me tenía que ir por el resultado. Si ganabas, quedabas en la historia. Estuvimos a 20 minutos”, recordó. “Terminamos como villanos y por 20 minutos pudimos ser héroes. Fue un quiebre para todos, para la historia de los dos clubes y la carrera personal de algunos”, destacó Pérez.

Por otro lado, también habló de la tensa y accidentada previa cuando atacaron el micro en las inmediaciones del Monumental. Vignolo le preguntaron si exageraron y quisieron sacar ventaja.

“¿Cómo voy a mentir con eso? Si tengo que decir la verdad y comerme insultos, no tengo problema. Nunca se vivió algo así y no es porque sea gente de River, me importa muy poco. Fue una situación extrema, había una línea y se pasaron”, aseguró.

“Todos queríamos jugar igual pero algunos no podíamos. Ellos iban a tener mucha presión en su cancha. Más allá de las lesiones era muy difícil la situación. No somos máquinas, somos humanos. Había estrés, nervios y un montón de cosas por las que no se podía jugar en el momento, sí en 7 días en el mismo estadio, pero se tomaron decisiones que no pasaron por los jugadores”, manifestó el volante.

Por otro lado, Vignolo le preguntó a Pérez si perder una final es lo peor que le puede pasar a un jugador o hay cosas peores. Allí, el jugador entró en polémica: "No, hay cosas peores como un descenso, o perderse un pase o un Mundial por una lesión. Perder esta final (la de Madrid) fue tremendo, pero hay cosas que duelen más".

"No le pudimos sacar la ficha a River", su particular análisis de los cruces contra el 'Millonario'