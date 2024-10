Hace unos días Luis Suárez sorprendió al mundo del fútbol al destrozar el trabajo de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay. Federico Valverde ratificó los dichos del Pistolero al llegar a Montevideo para sumarse al plantel que afrontará la doble fecha FIFA que empieza este jueves.

Y ahora Agustín Canobbio, futbolista de la Celeste y de Atlético Paranaense, fue más allá. Habló de falta de respeto y ninguneo por parte del Loco durante la última Copa América.

“Cuando llegué de la Copa América dejé algo abierto a la interpretación de cada uno y no fue lo ideal. Quería hablar y al mismo tiempo no era el momento, porque se iba a decir que estaba enojado porque no jugué. Preferí quedarme en silencio, también para no manchar al grupo. Veníamos de un tercer puesto. Seguí en la mía y preferí callarme”, reveló este martes en nota con el programa Minuto uno de radio Carve Deportiva.

“Hubo muchas faltas de respeto”, dijo al referirse a Bielsa. Y contó: “Yo soy muy respetuoso en mi andar, y llegó un punto en el que estallé. Sabía las consecuencias que podían venir, pero actué igual y fui de frente, con los códigos y valores que me inculcaron de chico. Estoy muy tranquilo y apoyo la cabeza en la almohada con mucha paz, y más ahora que se está hablando de todo esto”.

“Hubo una fecha en concreto que me impactó mucho. Me echó la culpa de haber perdido un partido, contra Ecuador, cuando hice el gol y generé la otra situación de gol que tuvimos, que se fue por arriba del travesaño. Somos 11 jugadores adentro de la cancha y me echó la culpa de haber perdido el partido”, recordó sobre el partido del 12 de setiembre de 2023, que terminó 2-1 en Quito por las Eliminatorias.

“En un videoanálisis que hizo, me terminó echando la culpa. El jugador se da cuenta cuando juega bien y cuando juega mal, cuando está preciso y cuando está impreciso. En ese partido me sentí muy bien técnicamente. En lo individual me sentí muy bien y me chocó mucho la manera en que me lo dijo”, precisó Canobbio.

“Firmo abajo de todo lo que dijo Luis (Suárez). Está todo en lo cierto, y en base a eso hoy hablo, pero sin dar otros nombres. No fui el único sparring dentro del grupo. Salgo a hablar porque me pasó a mí, pero no fui el único”, agregó el joven delantero de 26 años.

Y remató: “En un entrenamiento me pidió que hiciera de sparring. Es como que estés haciendo un trabajo de oficina para el que te preparaste y venga tu jefe y te mande a limpiar los baños, y lo digo con todo el respeto por quienes hacen esa tarea”.