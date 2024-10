Las fuertes declaraciones de Luis Suárez sobre el entrenador argentino Marcelo Bielsa provocó una serie de reacciones en torno a la Selección de Uruguay.

En ese contexto, y pocas horas después de las declaraciones del máximo goleador histórico de la Celeste, llegó una respuesta inesperada por parte de Mayra Jakimczuk, la Kinesióloga del club Nacional.

"Luis, no te olvides que cuando llegaste a Nacional teníamos orden TODOS de no saludarte, de no mirarte y de no pedirte fotos", dijo la profesional en un posteo difundido en la plataforma ‘X’.

"El problema es que en vez de idolatrar al jugador de fútbol, idolatran a la persona", comenzó diciendo en su posteo. "Todos vendemos en las redes lo que más lindo nos queda, lo que mejor parado nos deja. ¿Quién no? Eso sí... Acompañarlo con un poco de realidad es la clave", agregó.

"No me lo contó nadie. Lo viví. Mostremos las dos caras de la moneda siempre. Ser, no parecer. Sino siempre seremos unos simples hipócritas", sentenció en otro tramo.

Minutos más tarde de publicar esto, el tuit fue borrado pero el mensaje ya se había viralizado en la redes.