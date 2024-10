Tras su retiro de la Selección, Luis Suárez habló y sorprendió al mundo del fútbol todo al liquidar a Marcelo Bielsa, DT de la Celeste. Luis cuestionó los métodos de trabajo del entrenador argentino y reveló el malestar de los futbolistas de la Selección.

“Hubo compañeros que decían ‘juego la Copa América y no juego más’. Después se sana porque uno ama su país, a los utileros, a los fisios, les encantaba trabajar con el Maestro Tabárez, con el profe Ortega. Encantado de la vida lo hacían, pero después déjame disfrutar mi momento. Todo eso se perdió”, dijo en De fútbol se habla así, de DSports.

Además, El Pistolero reveló parte de las conversaciones que mantuvo con El Loco: “Solo teníamos una relación profesional. La primera charla que tengo con él es previo a la Copa América, esa fue personal”. Y admitió: “Algunas cosas a él no se las dije, pero las dí a entender y preferí callarme en ese momento, porque algunas situaciones en la Copa América que se generaron que duelen. Había que callarse por respeto a la selección y por el bien de la convivencia”.

La necesaria felicidad de jugar en la Selección

“Durante muchos años los que convivimos desde 2007 trabajamos mucho para que el Complejo creciera y tenga lo que tiene hoy en día, y duele que no se pueda disfrutar de todo eso. Ves que los jugadores van y no disfrutan. Ves que en sus equipos se divierten, sonríen y no lo hacen en la Selección, no lo están disfrutando. Me duele eso que está viviendo la Selección, y hay compañeros que no lo van a salir a decir, y es entendible”

Y concluyó: “A la hora de tomar decisiones como entrenador, sobre quién juega, a quién citás, tomá las que quieras, pero Uruguay es esto”.

¿Qué contestará Bielsa?

El viernes próximo Uruguay enfrentará a Perú en Lima por las Eliminatorias Sudamericanas y Marcelo Bielsa volverá a tener contacto con la prensa. Será ineludible que le pregunten por los dichos de Suárez. ¿Qué contestará el Loco?