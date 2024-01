La explosiva respuesta de Barco a los dirigentes de Boca: ''Si levantaban el teléfono quizás seguía''

Valentín Barco ya es jugador de Brighton de Inglaterra. En medio de la preparación junto con la Selección Argentina Sub 23 para disputar el torneo Preolímpico de Venezuela, habló de su salida de Boca. Según el Colo, los dirigentes no le contestaron "durante tres días seguidos" y que su intención no era ejecutar la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares. "Como no se llegó a un acuerdo, no me quedó otra", dijo el pibe de 19 años.

En nota con ESPN Barco enumeró las ofertas que rechazó, por qué se quedó en Boca a jugar la Copa hasta que llegó esta oferta de la Premier: "Me quedé cuando me vino a buscar el Getafe, que me podría haber ido libre. Decidí quedarme y renovar. El sueño que tenía era jugar en la Primera de Boca. Me quedé en la mitad de la Copa, que me vinieron a buscar. Ahora vinieron de vuelta. Yo pienso que lo mejor para seguir creciendo en la carrera de futbolista... El sueño de todos es jugar en Europa".

“Desde un principio, a mi representante le dije que no quería ejecutar la cláusula, que le quería dejar un porcentaje a Boca. dijo Valentín y habló de su agente, sin nombrarlo. Se trata de Adrián Ruocco, el representante de Barco y amigo de Angelici que operó para que Boca pierda en su caso.

Cascini lo acusó de desagradecido tras su salida de Boca y él contestó: “No lo había escuchado antes. Me agarró de sorpresa. Después lo busqué. Me sorprendió. Ser desagradecido es irse libre. Tuve una posibilidad, renové y ahora me estoy yendo dejándole plata al club”. Y agregó: ”Es el club que me dio todo desde un comienzo. Estoy muy agradecido. Pero bueno, al no llegar a un acuerdo y, al pensar que lo mejor para seguir creciendo era emigrar, a último momento decidimos hacer eso".

Su versión de lo trabado de la negociación

"Se juntaron con mi representante y mi papá, conmigo no. Tuvieron tiempo para presentar una oferta formal. Pensé que la iban a presentar en la reunión. Dijeron que la tenía que presentar yo. Dijimos que íbamos a contestar. Los llamamos durante tres días seguidos y no contestaban el teléfono. Ahí estaba sorprendido. Si tenés interés, el teléfono lo contestás".

"Después, la oferta llega de club a club. Brighton ofertó a Boca. No es que mi representante la llevó. Ahí empezaron las negociaciones. Después se tomó la decisión. A mí no me presionaron de ningún lado. Sabíamos que, para seguir creciendo, en este momento pensaba que era lo mejor. Capaz, si me contestaban el teléfono, hoy no estábamos teniendo esta charla y yo seguía en Boca"

"Yo cuando renuevo ese contrato, no estaba ni siquiera jugando en Reserva. Me habían bajado a Cuarta y jugaba de lateral también. Decidimos poner la cláusula de 10 millones que, para estar en la posición que estaba en el club, era muchísima plata. Para ese momento era altísima. Después, cuando empiezo a jugar, piensan distinto. Yo renové cuando no jugaba ni en Reserva".

Los hinchas

“Con los hinchas estoy muy agradecido, que me ovacionaron desde el primer partido. No me alcanzan las palabras para agradecerle a los hinchas. Desagradecido no soy así, ni mi familia, ni mi representante ni mi entorno. Tuve la chance de irme libre, sin dejarle nada al club. Tomé la decisión de renovar y dejarle plata”

Su relación con Almirón

"Con Jorge estuve muy agradecido. Si no era por él, yo no estaría acá, no habría jugado. Cuando estaban Seba (Sebastián Battaglia) y Hugo (Ibarra) yo jugaba de la misma manera. Por eso estoy muy agradecido con Jorge, me fue a ver y me dio la confianza".