Daniel Mollo, relator partidario de Boca, denunció que en la previa del partido ante Defensa y Justicia de este domingo en la Bombonera, una mujer y tres hombres intentaron echarlo de su cabina, según él, por sus críticas a la gestión del vicepresidente del club, Juan Román Riquelme.

El conductor del programa Boca de Selección contó: “Llegamos a la cabina y había una señorita que si yo no le pido que se presente, no se presentó, y había tres muchachotes, uno de los cuales es hijo de un hombre que es responsable de un gremio de docentes universitarios”.

Y continuó: “El señor, grandote, te miraba desafiante, y había otro, un rubio llamado Eugenio Buscaglia y uno más que no hablaba. Fue a 10 minutos de empezar la transmisión y nos dijeron: 'Venimos a avisar que les vamos a sacar la cabina porque ustedes no están alineados a la gestión'”.

El relator reveló que por la tarde había recibido un mensaje anónimo que le advertía que "o te alineás a la gestión o te sacamos la cabina". Y se quejó: “La imagen de mandar a una señorita a la que no se le puede decir nada, porque si no es considerado violencia de género, con tres personas cruzadas de brazos, de los cuales ninguno se identificó, invitándome a otro lugar, es una locura”. E insistió. “Nos vinieron a echar de esta cabina porque no estamos alineados con esta gestión. Si me lo hacen en otro club lo entiendo, pero esto es una puñalada, rozando la censura. La gente del club está anoticiada de lo que pasó y estamos esperando una respuesta”.

Las redes le responden: