“Me acuerdo muchas veces que Eto’o me decía “el día que empieces a hacer goles vas a ver”. Porque tenía muchas ocasiones y por ahí no convertía. Hasta que un día me destapé, entró y empezaron a entrar todas”, confesó entre risas la 'Pulga' en una nota que realizó con el canal oficial de la competencia.

Justamente el cambio significativo empezó a verse a partir del 2010, el primer año en el que gritó más de 50 goles. Desde ese momento hasta hoy en día, Leo anotó al menos medio centenar de tantos durante todos los años salvo en el 2013 (gritó 43): 60 en 2010, 59 en 2011, 91 en 2012, 58 en 2014, 52 en 2015, 59 en 2016, 54 en 2017, 51 en 2018 y 50 en 2019.

Con un total de 432 goles hasta este 2019/2020, es el máximo artillero histórico del campeonato español con más de 100 tantos de ventaja sobre Cristiano Ronaldo –hoy en Juventus de Italia– y sacándole una distancia de casi 200 a Telmo Zarra, el hombre que ostentaba ese récord hasta la irrupción del rosarino.

“Ser yo el goleador de esta Liga con lo que significa la Liga española es especial. La verdad creo que es uno de los récords más lindos que tengo”, reconoció.