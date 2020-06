"Respiré profundo para no ser expulsado. Si hubiera podido jugar contra él de nuevo no sé qué hubiese pasado. Lo marqué todo el partido, nos empujamos en el área, él me empujó algunas veces pero después, empezó a decirme que era un negro de mie...", contó Benevenuto en una entrevista con el Canal TF.

Luego continuó: "Fue el jugador más estúpido contra el que jugué. Respiré hondo muchas veces. No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie. Y me controlé todo el partido, pero cuando llegué a mi casa, me senté y pensé: 'Si jugamos de nuevo contra Vasco, me voy expulsado'".

Ya en 2009 Maxi López tuvo una acusación similar: fue demorado en una comisaría luego de un partido entre Cruzeiro y Gremio por las semifinales de la Copa Libertadores. Elicarlos, del Cruzeiro lo acusó de haberle dicho "mono" en una discusión dentro de la cancha.