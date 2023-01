Argentina venció 1 a 0 a Perú con gol de su capitán, Infantino, y Javier Mascherano se refirió a las críticas que recibió por el juego del equipo en el Sudamericano de Colombia: "Está claro que no estamos contentos por cómo se viene dando el torneo. Estamos en un lugar donde hay que dar apoyo y tranquilidad a los chicos. Más allá de que algunos tengan grandes nombres, siguen siendo chicos de 18 y 19 años. Estamos para eso, para ayudarlos".

El entrenador de la Selección Argentina Sub 20, analizó: "Hay bastante desinformación sobre nuestra categoría. Hemos trabajado un año. Hemos tenido torneos buenos y otros no tan buenos. Quizá todo el mundo quedó con lo del torneo de Toulon. Fuimos a competir con dos y tres años menos. Esa desinformación, muchas veces, hace pensar que el equipo no había competido en ese momento. Tuvimos buenos torneos como L'Alcudia, Maldonado, donde nos tocó competir bien y, por suerte, ganar. Sobre todo, la tranquilidad de que uno es consecuente con lo que uno ha trabajado todo el año".

Mascherano se responsabilizó: “Más allá de todo, el único responsable de todo soy yo. Soy la cabeza, el que los elige y el que propone jugar de esta manera. Quizás, equivocadamente. Pero es la manera que yo siento. Lo quiero hacer de esa manera y trato de transmitírselo. Quizás mucha gente puede estar de acuerdo o no. En este lugar, hasta el último día que esté, lo trataré de hacer. Es mi responsabilidad como entrenador elegir la manera que quiero”

Y concluyó: “La Selección juvenil no tiene nada que ver con la Mayor. Estamos acá para tratar de ayudarlos y darles herramientas. Es imposible aislarse del contexto, de todo lo que ha vivido Argentina. Tenemos chicos que tienen un cierto nombre y hay expectativa sobre ellos. Siempre es difícil llevar esa presión sobre los hombros”.

Este viernes, Argentina jugará ante el local Colombia y debe ganarle para clasificar al hexagonal final del torneo, que entrega cuatro plazas al Mundial de la categoría que se realizará este año.