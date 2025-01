Martínez Quarta invitó a River a un futbolista de la Selección: "Te quedaría pintada"

En este mercado de pases, River se llenó de jugadores campeones del mundo o con pasado mundialista: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Enzo Pérez y Franco Armani. El último en sumarse fue Lucas Martínez Quarta, que sorprendió en sus redes con un comentario.

Fue así: el defensor de 28 años subió a su instagram una foto del partido que River le ganó 2-1 a Universidad de Chile en Concepción el viernes. Y Nicolás González, el zurdo de la Selección y excompañero del Chino en la Fiorentina, le hizo este comentario: "Te queda pintada".

Y Martínez Quarta le contestó: "A vos también te quedaría pintada". Chan.

La sangre gallina de Nico

El futbolista que juega en Juventus visitó Nuñez en julio pasado, estuvo en el Monumental y se llevó una camiseta con su nombre de regalo. González nunca escondió su fanatismo por River.

“Esto viene de sangre, no hay ningún problema. Si lo tengo que decir, lo digo, me hago cargo de que soy hincha de River. Muchas gracias por el cariño de siempre. Algún día me encantaría usar esta banda“, confesó entonces en nota con el canal oficial millonario.

Un sueño que se cumplirá más adelante, porque Nico tiene contrato con la Vecchia Signora hasta junio del 2029.