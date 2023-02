Fue así: Gastón Edul esperaba a los protagonistas de la ceremonia de The Best en la alfombra verde y cuando pasó el capitán de Países Bajos le solicitó, en inglés: “¡Virgil! Solo dos preguntas, por favor”.

La estrella del Liverpool ni frenó ante el pedido del cronista de TyC Sports y a Edul se le escapó una chicana: “Bueno, Virgil Van Dijk me dijo que no. No importa, Argentina le ganó en cuartos de final”. Tanta repercusión tuvo su comentario que luego Edul hizo este posteo:

Las redes lo celebran: