En una gala inolvideable, que se convirtió en histórica para Argentina, nuestro país arrasó con los premios The Best. Sin embargo, no solo los campeones del mundo fueron condecorados por la FIFA, ya que hasta la hinchada argentina fue nombrada como la más destacada del 2022.

Después de conquistar el Mundial, Lionel Messi fue elegido nuevamente como el mejor futbolista del mundo. Además, Emiliano Martínez se llevó el galardón entre los arqueros y Lionel Scaloni como entrenador.

Frente al reconocimiento que recibieron los miembros del Seleccionado, los hinchas argentinos hicieron estallar las redes sociales: